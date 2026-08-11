Петербургских избирателей предупредили о фейках про ДЭГ и MAX

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 11 августа рассказал в соцсетях, что неизвестные рассылают горожанам недостоверные сообщения об электронном голосовании. По его сведениям, злоумышленники приглашают петербуржцев в некий чат для жильцов и предлагают проголосовать на сентябрьских выборах через мессенджер MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Мейксин рассказал о мошеннических схемах, при помощи которых пытаются обмануть избирателей

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Максим Мейксин рассказал о мошеннических схемах, при помощи которых пытаются обмануть избирателей

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Мошенники представляются некой «Домовой службой» и предлагают собеседнику закрепить за ним бюллетень, чтобы якобы проголосовать дистанционно, а также перейти в некий новый чат для жильцов. Обращаю внимание, что на выборах в Единый день голосования осенью 2026 года голосование с помощью мессенджера МАХ или другого электронного голосования не предусмотрено»,— написал господин Мейксин в своем канале в национальном мессенджере.

Глава избиркома отметил, что сообщения от неизвестных получили в том числе члены избирательных комиссий. Он не уточнил, сколько подобных обращений поступило в комиссию. Господин Мейксин посоветовал пользователям не переходить по сомнительным ссылкам и блокировать аккаунты неизвестных.

Дистанционное электронное голосование применят на сентябрьских выборах в 33 регионах. Санкт-Петербург и Ленинградская область в их число не попали.

Константин Леньков