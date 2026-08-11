Топливный трейдер попросил взыскать почти 9 млрд руб. со структуры «ЕвроТранса»

Топливный трейдер из Москвы «Алгоритм Топливный Интегратор» (АТИ) подал в Арбитражный суд Подмосковья иск к структуре «ЕвроТранса» на 8,9 млрд руб. Карточка опубликована на портале суда.

Ответчиком указано ООО «Трасса ГСМ». Иск зарегистрировали 10 августа. К производству его пока не приняли.

АТИ уже подавал два иска к «ЕвроТрансу». По одному из них компания требует взыскать 500 млн руб., по второму — 700 млн руб. «Трасса ГСМ» проходит соответчиком.

5 августа «ЕвроТранс» сообщил о новых техдефолтах при выплате купонов по облигациям на общую сумму 168,4 млн руб. На следующий день Сбербанк объявил о намерении обратиться в арбитражный суд для признания «ЕвроТранса» банкротом. 23 июля об аналогичных планах сообщал банк «Россия».