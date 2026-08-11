Пенсионер погиб под колесами электрички в Лужском районе Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области 74-летний мужчина погиб под колесами электропоезда. Инцидент произошел накануне вечером на перегоне Строганово — Мшинская, сообщили 11 августа в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 74-летний петербуржец погиб при переходе железнодорожных путей в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ 74-летний петербуржец погиб при переходе железнодорожных путей в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Около 20:00 на 83-м км первого перегона электричка сбила человека, который находился рядом с железнодорожными путями. Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, мужчина шел вдоль путей, когда к нему приближался поезд. Машинист, как отмечается в сообщении ведомства, несколько раз подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате наезда пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев