Петербургу потребуется 200 тыс. камер для полного покрытия города
К концу 2026 года в Петербурге планируют довести число камер наблюдения системы «Безопасный город» до 118 тыс. Об этом 11 августа сообщили представители городского комитета по информатизации в ходе нулевых чтений.
Число камер «Безопасного города» в Петербурге планируют увеличить до 125 тыс.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
В 2027 году количество устройств может вырасти еще на 7 тыс. — до 125 тыс., если на эти цели будет предусмотрено необходимое финансирование. По словам заместителя председателя комитета Игоря Никинова, ведомству требуется около 4 млрд рублей. Средства планируется направить как на установку новых камер, так и на ремонт уже работающего оборудования.
При этом для полного покрытия Санкт-Петербурга системой видеонаблюдения, по оценке господина Никинова, потребуется около 200 тыс. камер.
Председатель комитета по законности Андрей Голумбиевский отметил, что первоначально потребность города оценивалась в 180 тыс. устройств. По его словам, требования к системе продолжают меняться по мере развития технологий.
«Камер много не бывает. У нас устаревают камеры, камеры в домофонах тоже развиваются. Но сейчас серые зоны — это точечные явления»,— сказал господин Голумбиевский.