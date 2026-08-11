Петербургу потребуется 200 тыс. камер для полного покрытия города

К концу 2026 года в Петербурге планируют довести число камер наблюдения системы «Безопасный город» до 118 тыс. Об этом 11 августа сообщили представители городского комитета по информатизации в ходе нулевых чтений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число камер «Безопасного города» в Петербурге планируют увеличить до 125 тыс.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Число камер «Безопасного города» в Петербурге планируют увеличить до 125 тыс.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2027 году количество устройств может вырасти еще на 7 тыс. — до 125 тыс., если на эти цели будет предусмотрено необходимое финансирование. По словам заместителя председателя комитета Игоря Никинова, ведомству требуется около 4 млрд рублей. Средства планируется направить как на установку новых камер, так и на ремонт уже работающего оборудования.

При этом для полного покрытия Санкт-Петербурга системой видеонаблюдения, по оценке господина Никинова, потребуется около 200 тыс. камер.

Председатель комитета по законности Андрей Голумбиевский отметил, что первоначально потребность города оценивалась в 180 тыс. устройств. По его словам, требования к системе продолжают меняться по мере развития технологий.

«Камер много не бывает. У нас устаревают камеры, камеры в домофонах тоже развиваются. Но сейчас серые зоны — это точечные явления»,— сказал господин Голумбиевский.

Матвей Николаев