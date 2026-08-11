Бывшему главе вещевого управления Минобороны Демчику оставили в силе приговор за взятки

Как стало известно «Ъ», 2-й Западный окружной военный суд не удовлетворил жалобу защиты на приговор бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. В декабре 2025 года его приговорили к семи годам колонии за взятки. Адвокаты обжаловали приговор, сочтя его чрезмерным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дело связано с выполнением контрактов между АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) и Минобороны в 2017 году. Всего с заводом заключили более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 500 млн руб. По данным следствия, Демчик, занимавший пост главы вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, получил взятку от гендиректора КШФ за покровительство при приеме продукции завода.

Владимир Демчик сначала не признавал вину, но на завершающей стадии судебного разбирательства признал ее в неполном объеме. По его словам, он никак не мог повлиять на контракты с КШФ, а полученные деньги потратил на ремонт в части и помощь ветеранам. Гендиректора завода освободили в зале суда по просьбе прокуратуры, так как он раскаялся в содеянном.

Подробнее — в материале «Ъ» «Недолго взятка шилась».

Никита Черненко