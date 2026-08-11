Бывшему главе вещевого управления Минобороны Демчику оставили в силе приговор за взятки
Как стало известно «Ъ», 2-й Западный окружной военный суд не удовлетворил жалобу защиты на приговор бывшему начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику. В декабре 2025 года его приговорили к семи годам колонии за взятки. Адвокаты обжаловали приговор, сочтя его чрезмерным.
Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Дело связано с выполнением контрактов между АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) и Минобороны в 2017 году. Всего с заводом заключили более 20 госконтрактов на общую сумму свыше 500 млн руб. По данным следствия, Демчик, занимавший пост главы вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, получил взятку от гендиректора КШФ за покровительство при приеме продукции завода.
Владимир Демчик сначала не признавал вину, но на завершающей стадии судебного разбирательства признал ее в неполном объеме. По его словам, он никак не мог повлиять на контракты с КШФ, а полученные деньги потратил на ремонт в части и помощь ветеранам. Гендиректора завода освободили в зале суда по просьбе прокуратуры, так как он раскаялся в содеянном.
Владимир Демчик, бывший начальник вещевого управления Минобороны, был задержан в августе 2024 года по обвинению во взяточничестве, а впоследствии, в декабре 2025 года, Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам колонии и лишил воинского звания полковника.
По данным следствия, в 2017 году между АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) и Министерством обороны было заключено более 20 госконтрактов на сумму свыше 500 млн рублей. Владимир Демчик получил взятку в размере 1 млн рублей от гендиректора КШФ Александра Свистунова за общее покровительство при приемке продукции. Изначально сумма фигурировавшей в деле взятки составляла 4 млн рублей, и следствие арестовало имущество Демчика на сумму более 100 млн рублей.
В ходе судебного процесса Александр Свистунов, изначально сотрудничавший со следствием, сообщил, что Демчик требовал 1 млн рублей за согласование образцов новой продукции и обещал проблемы с подписанием контрактов в случае отказа. При этом защита Демчика указывала на противоречия в показаниях Свистунова, который ранее отрицал факт дачи взятки, а сам Демчик на завершающей стадии разбирательства признал вину лишь частично, заявив, что деньги пошли на помощь ветеранам и ремонт в части.