Недолго взятка шилась

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семилетнему сроку бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. Полковника признали виновным в получении «отката» от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова за покровительство при исполнении контракта с военным ведомством на поставку фуражек. Взяткодателя, активно сотрудничавшего с СКР, от уголовной ответственности освободили.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экс-начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик

Вынося приговор, суд признал полковника Демчика, занимавшего должность начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, виновным в получении взятки в размере 1 млн руб. (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от господина Свистунова, которому, соответственно, инкриминировали ее дачу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В ходе прений сторон прокуратура запрашивала для главного фигуранта коррупционного дела одиннадцатилетний срок, но, учитывая смягчающие вину обстоятельства, суд ограничился семью годами, которые он должен провести в колонии строгого режима. Фигурант также был лишен звания, оштрафован на 3 млн руб. и получил запрет в течение пяти лет после отсидки занимать руководящие должности на госслужбе.

Господин Свистунов, как и просила прокуратура, избежал наказания в связи с деятельным раскаянием. Его освободили в зале суда.

Защита собирается обжаловать приговор в связи с его жесткостью. Отметим, что если ранее полковник Демченко категорически отрицал свою вину, то в завершающей стадии судебного разбирательства признал ее, но не в полном объеме.

По версии бывшего военного, повлиять на контракты с КШФ он никак не мог, но и отказываться от денег тоже не стал, использовав их на помощь ветеранам и ремонт в части.

Отметим, что ранее господин Свистунов неоднократно менял показания, рассказывая об обстоятельствах передачи денег, их сумме и пр. Полковник Демчик за заключение контрактов действительно не отвечал, но, по версии следствия, мог поспособствовать новым договорам. Уже после выплаты господин Свистунов подписал с АО «Военторг» соглашение на полмиллиарда рублей на производство головных уборов для военных.

О предполагаемой коррупции в вещевом управлении Минобороны в военных контрразведке и следствии узнали из аудиозаписи, сделанной неоднократно судимым предпринимателем Олегом Требунских весной 2024 года. Она содержала разговор с Александром Свистуновым, в котором последний сообщал, что передавал полковнику Демчику деньги.

Сам господин Требунских был осужден на четыре с половиной года за махинации в отношении военных в Воронеже. Кроме того, выступая свидетелем, он дал показания на бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, который ранее возглавлял департамент ресурсного обеспечения военного ведомства, являясь начальником полковника Демчика. Дело генерал-майора продолжает рассматриваться в Воронежском гарнизонном военном суде.

Николай Сергеев