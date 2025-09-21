Взятка военному чиновнику вышла противоречивой

В военном суде в Москве на процессе по делу обвиняемого в коррупции бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика произошел скандал. Во время допроса второй подсудимый — гендиректор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов заявил, что передал господину Демчику 1 млн руб. за покровительство при исполнении контракта с военным ведомством. Однако по настоянию адвокатов в суде будут зачитаны прежние 17 показаний бизнесмена, прямо противоположные тем, которые прозвучали на заседании.

Неожиданный конфликт, едва не завершившийся удалением с процесса до прений подсудимого и жалобой в адвокатскую палату на его защитников, произошел в Московском гарнизонном военном суде 17 сентября. Тогда на заседании по делу Владимира Демчика был допрошен гендиректор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов. Напомним, что господин Демчик, занимавший должность начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год, обвиняется в получении взятки в 1 млн руб. (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от господина Свистунова, которому, соответственно, инкриминируют ее дачу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

В ходе допроса Александр Свистунов сообщил, что в 2018 году предприятию «Княгининская швейная фабрика» (Нижний Новгород) исполнилось 100 лет, а возглавил он ее в 2016 году, после смерти отца — владельца 100% акций предприятия, которое специализируется на изготовлении форменных военных головных уборов. Вместе с фабрикой Александр Свистунов унаследовал и ее контракты, в том числе с Минобороны. Чтобы наладить контакт с руководством вещевого управления военного ведомства, предприниматель по совету подчиненных в сентябре того же года отправился в Москву, где познакомился с Владимиром Демчиком.

В ходе встреч гендиректор пообещал военным выполнение в срок договоров, заключенных его отцом.

В ноябре того же года, сообщил господин Свистунов, ему предложили приехать в вещевое управление, где в своем кабинете Владимир Демчик якобы сообщил ему, что с 2017 года намечается переход в армии на контрактный набор, в связи с чем планируется ввести новую форму, поставками которой бизнесмену и предстоит заняться. Но для этого его нужно познакомить с руководством сети магазинов «Военторг». А для успешного выполнения согласования образцов новой продукции, по словам допрошенного, господин Демчик потребовал 1 млн руб. В противном случае у фабрики могут возникнуть проблемы с подписанием контрактов, утверждением образцов товара и приемкой готовой продукции, что повлечет за собой штрафы за срыв сроков договоров. Саму же нижегородскую фабрику могут внести в список ненадежных поставщиков.

Подсудимый Свистунов, по его словам, спорить не стал, но по приезде в Нижний Новгород собрал совещание с подчиненными. На нем топ-менеджмент АО, по словам допрошенного, согласился с выполнением требования военного чиновника, а взятку господин Свистунов передал на следующей встрече с господином Демчиком, которая состоялась только в апреле 2017 года, через два месяца после подписания контрактов почти на полмиллиарда рублей и начала их исполнения.

Выслушав рассказ предпринимателя, адвокаты господина Демчика поинтересовались, почему взятка была передана лишь через полгода после договоренности, а также почему он испугался угроз Демчика, если утверждение образцов происходит во время исполнения контрактов и никак не связано с их заключением, а приемка товара вообще не имела отношения к служебным обязанностям Демчика. Александр Свистунов ответил, что «ожидал заключения новых контрактов», а угрозы считал реальными, поскольку в то время не разбирался в подобных вопросах.

После этого защита бывшего военного чиновника потребовала у суда огласить показания предпринимателя Свистунова, данные на следствии.

Адвокаты пояснили, что между сказанным предполагаемым взяткодателем ранее и тем, что он говорит сейчас, есть существенные противоречия. Мало того, они заявили, что намерены огласить порядка 20 документов — протоколов допросов и очных ставок с участием господина Свистунова, где тот категорически отрицал факт дачи взятки Владимиру Демчику в апреле 2017 года.

В частности, как ранее сообщал “Ъ”, в основу обвинения легла аудиозапись, сделанная неоднократно судимым предпринимателем Олегом Требунских весной 2024 года. Она содержит беседу с Александром Свистуновым, в ходе которой последний сообщал, будто «заносил Демчику» в 2017–2018 годах. Однако в ходе очной ставки с Требунских на следствии Александр Свистунов опроверг это сообщение, заявив, что намеренно оговорил Владимира Демчика. При этом гендиректор тогда утверждал, что «никаких оснований выгораживать Демчика у него нет», поскольку он сам не находится от того «ни в какой зависимости». Тем более что на момент дачи показаний Владимир Демчик уже давно не работал в военном ведомстве.

Кроме того, в 2024 году на допросе господин Свистунов заявил, что не мог передать взятку в апреле 2017 года, поскольку он «вообще в Москву в 2017–2018 годах не ездил», да и позже бывал там только по личным делам.

В ходе обсуждения вопроса о необходимости оглашения представленных защитой Владимира Демчика документов страсти накалились настолько, что председательствующий сделал бывшему тыловику замечание, пригрозив удалить его из зала, а его адвокатам — подачей жалобы на них. После этого участники процесса успокоились, и суд решил документы огласить.

Адвокат Владимира Демчика Сергей Старовойтов, отметил в беседе с “Ъ”, что предпринимателю Свистунову не за что было платить полковнику Демчику. «Фабрика Свистунова фактически являлась монополистом в области обеспечения военных фуражками,— заявил адвокат Старовойтов.— Демчик заключал контракты с единственным поставщиком — "Военторгом", а тот уже заключал договоры с фабрикой Свистунова, и Демчик к этому не имел отношения и влиять на это не мог. Продукцию принимали войска, в которые она поставлялась, минуя центральный аппарат Минобороны».

