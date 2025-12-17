Бывший начальник управления Минобороны Демчик получил семь лет по делу о взятке

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика к семи годам колонии, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Его признали виновным в получении взятки на сумму 1 млн руб. от бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика» (КШФ) Александра Свистунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Демчика признали виновным по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки через вымогательство). Кроме срока в колонии ему также назначили штраф в 3 млн руб. Осужденный также лишен воинского звания «полковник», ему запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет.

Владимир Демчик занимал пост начальника вещевого управления Минобороны с 2016 по 2018 год. Его задержали в августе 2024 года. Александра Свистунова задержали позже, в октябре. По данным следствия, в 2017 году между КШФ и Минобороны было заключено более 20 госконтрактов на поставку вещей российской армии. Их общая сумма превысила 500 млн руб. В этом же году Александр Свистунов дал крупную взятку военнослужащему за общее покровительство при приеме производимой фабрикой одежды. Изначально сумма фигурировавшей в деле взятки составляла 4 млн руб. Следствие арестовало имущество Демчика на сумму свыше 100 млн руб.

В отношении господина Свистунова судебное преследование прекращено. Его освободили от уголовной ответственности и из-под домашнего ареста, а с имущества на общую сумму свыше 35 млн руб. сняли арест.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Взятка военному чиновнику вышла противоречивой».