Браслеты: от парящих кристаллов до поэтичной многослойности

XXI век принес с собой эпоху разрыва эстетических шаблонов. На подиумах правит бал деконструктивизм, в то время как в ювелирных мастерских лелеют все более смелые замыслы. Модная аудитория вдохновлена и экспериментирует все смелее, создавая нетривиальные стилизации, эффектно интерпретируя привычные аксессуары и предметы гардероба. Совсем недавно социальные сети облетели фотографии российского инфлюенсера Натальи Османн, которая во время светского выхода на Каннском фестивале украсила прическу… роскошным браслетом с бриллиантами и крупным изумрудом.

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По своей природе браслет представляет собой настоящую многоуровневую защиту, напоминает доцент кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица Ксения Бандорина. «Исторически мы знаем браслеты как обереги на запястье: их декорировали охранными знаками и орнаментами. Впервые в истории человечества украшения, напоминающие браслеты, появились еще у первобытных людей — те изготавливали их из дерева, камня, костей и кожи животных. Считалось, что это помогает отгонять злых духов, защищает от хворей и приносит удачу. Однако в первую очередь браслеты выполняли прямую защитную функцию: они были частью доспехов и предназначались для защиты запястья от рубящих ударов. Учитывая исторический контекст, современный мужчина, выбравший браслет в качестве ювелирного аксессуара, вполне может почувствовать себя настоящим воином!»

К слову, именно широкие браслеты-запястья сегодня снова на пике популярности: их выбирают адепты роскошного минимализма.

В категории акцентных браслетов в этом сезоне лидируют скульптурные модели, отмечает директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова. Крупные, объемные, с мягкой пластикой и чуть изогнутыми линиями, они работают как полноценный стайлинг-элемент и способны мгновенно собрать образ.

В целом, по мнению эксперта, актуальные тренды в браслетах можно условно разделить на два направления: акцентные самостоятельные украшения и многослойные сочетания. Развиваясь параллельно, эти два подхода задают логику современного стайлинга: от выразительных решений до более деликатных, персонализированных комбинаций.

На статус бестселлеров уверенно претендуют декорированные браслеты, дополненные символическими смыслами. Например, влюбленные часто заказывают браслеты-«сантименты» с замочками, рукопожатиями и медальонами для хранения локонов, замечает Ксения Бандорина.

Тренд на персонализацию ювелирных украшений особенно ярко звучит именно в браслетах. Он может проявляться как в деликатных решениях — миниатюрных буквах и символах, значимых для владельца, так и в более акцентных формах с крупными элементами. Сегодня заметнее выглядят именно крупные символы, однако и небольшие персональные по-прежнему актуальная часть многослойных сочетаний.

Вернулись в тренд браслеты-«акростихи» из XVIII века: для их декора камни подбираются таким образом, чтобы первые буквы складывались в имя любимого человека, добавляет Ксения Бандорина.

«Когда хочется добавить образу выразительности и женственности, одним из самых актуальных решений остаются слейв-браслеты,— рассказывает Таисия Изнова.— Они эффектно смотрятся как самостоятельно, так и в разнообразных сочетаниях. Для минималистичных образов подойдут тонкие модели с "парящими" кристаллами, а для более сложных — варианты с жемчугом или множественными цепями. Их универсальность позволяет легко интегрировать такие браслеты в любой сет».

И в ювелирной моде, и в бижутерии сегодня массово популярны браслеты с изображением любимых животных — в виде медальонов или подвесов. В сегменте доступной роскоши мы наблюдаем возвращение к эстетике бисерных браслетов, которые сегодня создают из драгоценных камней, имитируя мелкий бисер.

Позицию трендовой базы уверенно закрепила за собой многослойность на запястьях, констатирует Таисия Изнова. Принцип этот не нов, но сохраняет актуальность: тренды меняют состав сетов, но общая идея остается неизменной.

«Проще всего ее создать готовыми решениями составных браслетов. Один из самых актуальных вариантов сейчас — это одна-две тонкие цепи разных плетений и нитка из натуральных камней. В топе амазонит, танзанит, топаз, гематит и жемчуг,— советует Таисия Изнова.— Для актуального касл-кор-образа идеально подойдут браслеты из жемчуга: одна нить смотрится изящно, многослойное сочетание — максимально стилизованно».

Браслеты на ногу, известные также как анклеты, — еще один очень важный элемент стайлинга, который традиционно носят в теплое время. Но подиумные показы последнего года активно продвигают его и как всесезонный аксессуар, который можно носить поверх кружевных носок или колготок в холода. В этом сезоне особенно актуальна поэтичная многослойность: цепи, мягко ниспадающие на щиколотке и создающие эффект ювелирного кружева.

Если говорить о самых модных символах сезона, использующихся для выразительной многослойности, то в числе любимых изображений солнце, сердца и банты — и это неудивительно: символы несут романтическое, праздничное, легкое и теплое настроение.

Еще один актуальный сюжет — ракушки, которые уже несколько сезонов удерживают статус модного символа. Интересно, что из типичного летнего украшения они неуловимым образом превратились в круглогодичный. Ракушки органично сочетаются с жемчугом, солнцем, а также с традиционными символами морского побережья.

Наивные подвески уверенно перекочевали из юношеского гардероба во взрослый, став символом беззаботности и наслаждения легкостью бытия и изящным способом разбавить рутину толикой трогательной нежности или юмора — в зависимости от посыла подвесок.

Идея многослойности очень простая: собирать сочетания, которые нравятся именно вам. В этом сезоне особенно популярны сеты, где используется металл двух цветов, а также браслеты из металлических шариков. В числе самых изящных трендов каркасные браслеты из тонкой трубки. Но есть универсальные компоненты, которые точно подойдут к любым сочетаниям. Например, теннисный браслет добавит статусности и станет роскошным акцентом даже в лаконичном сете. Тонкий браслет с микрожемчугом послужит универсальной связкой для разных элементов, а бэнглы — глянцевые или с дорожками из бриллиантов — идеальная компонента для любых сочетаний.

Выбирая украшение, не стоит сбрасывать со счетов и неизменно элегантную классику — теннисные браслеты, которые обязаны своей популярностью американской теннисистке Крис Эверт, одной из самых успешных спортсменок в истории корта. Статус первой ракетки мира ей удалось удерживать рекордные 260 недель. Внимание браслеты привлекли сенсационным способом: в 1978 году теннисистка остановила матч, обнаружив, что потеряла любимое украшение, и решив его немедленно найти. Когда журналисты поинтересовались подробностями, Крис Эверт рассказала о талисмане, назвав его своим «теннисным браслетом».

Галина Столярова