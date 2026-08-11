Петербурженку заочно приговорили к 7,5 года колонии за пост о действиях ВС РФ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Юлию Елфимову к 7,5 года лишения свободы за публикации в социальных сетях о действиях российских военных. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд Петербурга заочно назначил 7,5 года колонии Юлии Елфимовой за публикации в соцсетях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Суд Петербурга заочно назначил 7,5 года колонии Юлии Елфимовой за публикации в соцсетях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд назначил ей наказание в виде семи лет шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, виновной на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета. Юлия Елфимова объявлена в международный розыск.

По версии суда, 1–2 июня 2023 года петербурженка разместила в социальных сетях публикации о действиях российских военнослужащих на территории Украины. Как указано в сообщении суда, при подготовке материалов она использовала статистические данные и изображения для подтверждения распространяемой информации.

Суд установил, что публикации были сделаны из-за ненависти и презрения к российским властям. При этом Юлия Елфимова, согласно материалам дела, знала о проведении российскими военными специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.

В сообщении суда также отмечается, что сведения о якобы целенаправленных ударах ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры, согласно позиции Минобороны России, являются ложными и недостоверными.

Матвей Николаев