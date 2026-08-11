Российские ограничения для армянских продуктов затронут до 1,5% ВВП Армении

Введенные Россией ограничения на экспорт в отношении Армении затронут 1-1,5% ВВП страны. Об этом рассказал руководитель управления денежно-кредитной политики Центробанка республики Вазген Погосян.

«Если посмотреть на отраслевое воздействие, то, несомненно, есть некоторые отрасли, которые пострадают, даже, возможно, сильно, — сказал господин Погосян (цитата по Arka). — Например, рыболовство, некоторые сегменты пищевой промышленности».

Экспорт большей части этой продукции можно переориентировать на внутренний рынок, и, возможно, последствия для армянской экономики будут умеренными, добавил Вазген Погосян.

В конце июля у здания правительства в Ереване прошла акция протеста сотрудников рыбоводческих хозяйств. Протестующие потребовали решить проблемы с экспортом после полной приостановки поставок в РФ. В мае и июне Россельхознадзор ограничил ввоз многих армянских продуктов, в том числе алкоголя, овощей и фруктов, минеральной воды, рыбы. Чтобы смягчить последствия этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн. Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что 80% армянских товаров, поступающих на рынок ЕС, не будут облагаться пошлинами.