Рыбоводы Армении вышли на протесты из-за закрытия российского рынка

У здания правительства в Ереване проходит акция протеста сотрудников рыбоводческих хозяйств. Протестующие требуют решить проблемы с экспортом после полной приостановки поставок в Россию. Россельхознадзор с 26 июня полностью ограничил ввоз армянской рыбы в Россию, связав это с отсутствием контроля качества.

Глава Союза рыбоводов Гор Григорян заявил, что европейский рынок для производителей недосягаем, несмотря на заверения властей. Заменить 30-летний опыт работы с Россией и объемы в 13 тыс. тонн за пару месяцев нереально, отметил он.

Представители отрасли раскритиковали две госпрограммы поддержки, назвав их неэффективными. По словам протестующих, власти три месяца «кормят завтраками», а конкретных шагов нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. Участники готовы стоять у правительства неделю, поскольку, как говорят они, на кону существование более 100 хозяйств.