Рыбоводы Армении вышли на протесты из-за закрытия российского рынка
У здания правительства в Ереване проходит акция протеста сотрудников рыбоводческих хозяйств. Протестующие требуют решить проблемы с экспортом после полной приостановки поставок в Россию. Россельхознадзор с 26 июня полностью ограничил ввоз армянской рыбы в Россию, связав это с отсутствием контроля качества.
Глава Союза рыбоводов Гор Григорян заявил, что европейский рынок для производителей недосягаем, несмотря на заверения властей. Заменить 30-летний опыт работы с Россией и объемы в 13 тыс. тонн за пару месяцев нереально, отметил он.
Представители отрасли раскритиковали две госпрограммы поддержки, назвав их неэффективными. По словам протестующих, власти три месяца «кормят завтраками», а конкретных шагов нет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента. Участники готовы стоять у правительства неделю, поскольку, как говорят они, на кону существование более 100 хозяйств.
Решение ограничить ввоз армянской рыбы в Россию из-за несоответствия фитосанитарным нормам — не первый случай, когда Россия вводит подобные меры в отношении продукции из Армении. Ранее, с конца мая 2026 года, уже были введены ограничения на поставки цветов, томатов, огурцов, перцев, зелени, клубники, косточковых культур, свежего винограда, семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что такие решения обусловлены необходимостью соблюдения санитарных правил. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти запреты политизированными.
В целом, российский рыбный рынок и рыбопромышленники сталкиваются с влиянием различных факторов, включая санкционное давление и логистические сложности, что отражается на объемах экспорта и внутренней переработке. Так, Росрыболовство оценивает потери от запрета США на поставки российской рыбы в $1,2 млрд в год, а в Европе объем рыбопереработки сократился на 10% в текущем году из-за роста цен, дефицита сырья и разрыва цепочек поставок, что вызвано экспортными ограничениями в отношении России. На этом фоне российские рыбопромышленники ищут новые рынки сбыта в Азии, Африке и Латинской Америке.