Змей Горыныч и Жар-птица появились на вагонах «синей» ветки метро Петербурга
На «синей» ветке петербургского метро начал курсировать тематический состав, оформленный изображениями персонажей русских народных сказок. На вагонах можно увидеть Змея Горыныча, Жар-птицу и Царевну Несмеяну, пишет 78.ru.
В петербургском метро запустили поезд с героями народных сказок
Фото: Группа «Петербургское метро» в «ВКонтакте»
Специально оформленный поезд будет ежедневно выходить на линию в течение месяца. Время его работы составит около часа в день.
В сентябре состав планируют вывести из эксплуатации для последующей утилизации.