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Змей Горыныч и Жар-птица появились на вагонах «синей» ветки метро Петербурга

На «синей» ветке петербургского метро начал курсировать тематический состав, оформленный изображениями персонажей русских народных сказок. На вагонах можно увидеть Змея Горыныча, Жар-птицу и Царевну Несмеяну, пишет 78.ru.

В петербургском метро запустили поезд с героями народных сказок

В петербургском метро запустили поезд с героями народных сказок

Фото: Группа «Петербургское метро» в «ВКонтакте»

В петербургском метро запустили поезд с героями народных сказок

Фото: Группа «Петербургское метро» в «ВКонтакте»

Специально оформленный поезд будет ежедневно выходить на линию в течение месяца. Время его работы составит около часа в день.

В сентябре состав планируют вывести из эксплуатации для последующей утилизации.

Матвей Николаев

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