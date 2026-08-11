Только для взрослых

Рост спроса на премиальный отдых для взрослых провоцирует новую волну строительства. Спустя полгода после открытия SPA-комплекса «Мира Силентиум», ориентированного на гостей от 16 лет, в Новосибирске заявлен к реализации новый проект в этом сегменте. Компания TS Group предпринимателя Александра Бойко планирует весной 2028 года ввести крупный акватермальный комплекс, предусматривающий отдых без детей. Тенденция не просто набирает обороты, а формирует новый сегмент рынка, отмечают опрошенные аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект акватермального комплекса TS Group включает 12 бань, зону SPA-процедур, круглогодичный подогреваемый и спортивный бассейны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Проект акватермального комплекса TS Group включает 12 бань, зону SPA-процедур, круглогодичный подогреваемый и спортивный бассейны

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Заельцовском районе Новосибирска, неподалеку от элитного жилого комплекса «Жуковка», началось строительство нового SPA-комплекса. Согласно заявлению холдинга «Трансервис» (TS Group), проектная мощность рассчитана на единовременное пребывание от 150 до 180 посетителей. Стоимость проекта не раскрывается, по данным источника — более 1 млрд руб.

ГК «Трансервис» (TS Group) — крупный новосибирский девелоперский холдинг, основанный в 1989 году предпринимателем Александром Бойко. Компания занимается строительством и управлением коммерческой и жилой недвижимостью, в портфеле — пятизвездочный отель Grand Autograph (ранее Marriott) и гостиница Ramada Wyndham, элитные жилые комплексы «Жуковка» и «Невский», бизнес-центр «Гринвич» и торгово-развлекательный центр «Сибирский молл».

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на весну 2028 года. Общая площадь здания составит 3 тыс. кв. м. Проект включает 12 бань, зону SPA-процедур, круглогодичный подогреваемый и спортивный бассейны. Площадь водной зоны составит 1 тыс. кв. м.

Инвестор относит комплекс к сегменту premium и отмечает, что он будет рассчитан исключительно на взрослую аудиторию.

Заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш считает, что позиционирование объекта в премиальном сегменте по концепции adults only (только для взрослых) позволит привлечь платежеспособную аудиторию.

Рынок акватермальных комплексов в Новосибирске демонстрирует готовность к расширению: на фоне недавней сдачи ГК «Мира» SPA-комплекса «Мира Силентиум» (также работающего в формате «только для взрослых») емкость регионального сегмента остается незаполненной. По оценке заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Натальи Киреевой, масштаб города-миллионника допускает наличие нескольких профильных акватермальных центров.

Тренд на возрастную сегрегацию гостей перестает быть нишевым и формирует отдельный сектор коммерческой недвижимости, отмечают аналитики.

По данным Российского союза туриндустрии, с начала 2026 года число бронирований отелей, принимающих только взрослых, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой формат выбирают те, кто хочет спокойно расслабиться, заняться спа-процедурами, йогой или просто отдохнуть от родительских забот.

При этом полностью «взрослые» гостиницы в России пока редкость. По оценкам РСТ, в стране работает всего от пяти до десяти таких объектов. Впрочем, спрос на этот сегмент продолжит расти, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

«Объяснить спрос на концепцию «для взрослых» можно весьма просто – премиум-сегмент подразумевает высокий уровень приватности и тишины, с детской аудиторией это малодостижимо. При этом спрос на такого рода отдых остается востребованным, особенно среди состоятельной аудитории»,— говорит аналитик.

Лолита Белова