Трое молодых петербуржцев задержаны после нападения на мужчину на проспекте Славы
В Петербурге полиция задержала троих молодых людей по подозрению в нападении и ограблении 43-летнего мужчины. Общая сумма ущерба составила 65 тыс. рублей, сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел около 04:20 в ночь с пятницы на субботу на проспекте Славы. По предварительным данным, трое молодых людей избили жителя Краснодарского края и забрали у него наручные часы, банковскую карту и 35 тыс. рублей.
Предполагаемых участников нападения полицейские задержали к вечеру того же дня. Часть похищенного имущества удалось изъять.
18-летнего задержанного поместили в специальный приемник, несовершеннолетних после опроса отпустили под обязательство о явке.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.