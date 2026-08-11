Решение Международного олимпийского комитета снять санкции с российских спортсменов вызывает обеспокоенность среди «европейских так называемых элит», заявили в Службе внешней разведки (СВР). В ведомстве считают, что Евросоюз готов провоцировать спортсменов из России, чтобы не допустить их к соревнованиям.

«Этот вариант был апробирован в начале июля с.г. в Мюнхене, когда полиция задержала по подозрению в "шпионаже" членов российской сборной на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров»,— указано в сообщении.

В середине июля МОК отменил решение об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), а также отозвал рекомендации для международных спортивных федераций по ограничениям для россиян. По мнению СВР, Евросоюз опасается, что организация таким образом «сводит на нет многолетние усилия Запада по "изоляции"» российского спорта.

Речь прежде всего идет о потенциальном участии сборной России в Олимпиаде 2028 года под национальным флагом. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния и еще несколько стран призвали лишить МОК финансирования. Организация заявила, что ее решение остается неизменным.