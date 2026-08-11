С 1 августа заработная плата участковых врачей в Вологодской области будет доведена до 150 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплаты участковых врачей в Вологодской области вырастут до 150 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Зарплаты участковых врачей в Вологодской области вырастут до 150 тыс. рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, с августа в области устанавливается единый уровень оплаты труда для терапевтов, педиатров и врачей общей практики.

«Поручил с этого месяца обеспечить равный уровень заработной платы терапевтов, педиатров и врачей общей практики по всей территории области»,— заявил глава региона.

Доплаты до 150 тыс. рублей в августе начнут получать еще 311 медработников. Основным условием для их назначения станет выполнение установленных показателей эффективности. Полученная сумма будет отражена в расчетных листках сотрудников в сентябре.

Повышение оплаты труда рассматривается как одна из мер системной работы по привлечению медицинских специалистов в Вологодскую область и созданию условий для их закрепления в регионе.

Матвей Николаев