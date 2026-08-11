Число смертей от Эболы в Конго превысило 2 тыс.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 4,3 тыс. Умерли 2,011 тыс. человек, сообщает AP со ссылкой на данные правительства республики. Еще 704 инфицированных пациента находятся на изоляции в стационарах.

Вспышка заболевания была выявлена в стране в мае. Она уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за Эболой. Эпидемия вызвана штаммом Бундибуджио, одобренных вакцин против которого пока нет. По оценке Всемирной организации здравоохранения, вирус продолжает распространяться, «превышая возможности мер реагирования». Роспотребнадзор называл риски появления Эболы в России минимальными.