ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго крупнейшей в Африке по темпам распространения
Вспышка штамма вируса Эболы Бундибугио стала крупнейшей в Африке по темпам распространения за первый месяц наблюдений. Об этом заявил директор департамента оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.
Согласно данным конголезского правительства, лабораторно подтверждено 1 048 случаев заболевания Эболой, 267 человек умерли. При этом первые 250 человек умерли за 37 дней с начала эпидемии. Во время вспышки в 2014-2016-х годах такое же число смертей набралось за 78 дней, в 2018-2019-х годах — за 130 дней.
Вспышка нового штамма в Конго началась в начале мая. Вакцин и лечения от него пока нет. ВОЗ прогнозирует, что на создание вакцины может уйти от шести до девяти месяцев. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях страны, где идет вооруженный конфликт.
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) вызвана ранее недостаточно изученным штаммом Бундибугио, от которого до недавнего времени не существовало одобренных вакцин и лекарств. По мнению экспертов, нынешняя вспышка может стать самой масштабной и продолжительной в истории, превысив рекордную эпидемию 2014 года. Ситуация усугубляется тем, что значительная часть заболевших проживает в восточных провинциях ДР Конго (Итури, Северное Киву и Южное Киву), где продолжается вооруженный конфликт. В этих условиях гуманитарные миссии сталкиваются с сопротивлением со стороны местного населения, что затрудняет оказание помощи и сдерживание распространения вируса.
Замедленная реакция властей и медиков также способствовала распространению заболевания. Первые случаи заражения появились еще в апреле или даже в марте, но Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) уведомили лишь 5 мая. Задержки с диагностикой и отсутствие необходимого оборудования, рассчитанного на другие штаммы, привели к потере драгоценного времени. Кроме того, местные жители, не понимая важности соблюдения медицинских протоколов, поджигали медицинские центры и сбегали из изоляторов, что создавало дополнительные угрозы заражения. По состоянию на 24 мая 2026 года, ВОЗ повысила уровень угрозы распространения Эболы на национальном уровне до «очень высокого», а на региональном — до «высокого».
Хотя российская вакцина против нового штамма Эболы уже разработана, ей предстоит пройти испытания. Создание такой вакцины может занять от шести до девяти месяцев, что подчеркивает глобальную проблему зависимости Африки от внешней помощи в сфере здравоохранения. Международное сообщество обсуждает вопросы финансирования борьбы со вспышкой, которая требует около $518 млн, и координации усилий по предотвращению дальнейшего распространения вируса.