ВОЗ признала вспышку Эболы в Конго крупнейшей в Африке по темпам распространения

Вспышка штамма вируса Эболы Бундибугио стала крупнейшей в Африке по темпам распространения за первый месяц наблюдений. Об этом заявил директор департамента оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.

Согласно данным конголезского правительства, лабораторно подтверждено 1 048 случаев заболевания Эболой, 267 человек умерли. При этом первые 250 человек умерли за 37 дней с начала эпидемии. Во время вспышки в 2014-2016-х годах такое же число смертей набралось за 78 дней, в 2018-2019-х годах — за 130 дней.

Вспышка нового штамма в Конго началась в начале мая. Вакцин и лечения от него пока нет. ВОЗ прогнозирует, что на создание вакцины может уйти от шести до девяти месяцев. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях страны, где идет вооруженный конфликт.