Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 1,6 тысячи

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 3748. Из них летальных исходов — 1657. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

По оценке ВОЗ, эпидемия продолжает распространяться, «превышая возможности мер реагирования». Не хватает в том числе бригад по безопасному захоронению умерших и работников на местах. «Нам нужна дополнительная поддержка не только в финансовом плане, но и в виде других ресурсов для расширения масштабов мер реагирования во всех областях»,— отметил господин Яшаревич (цитата по ТАСС).

Вспышка заболевания была выявлена в стране 15 мая. Она уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за Эболой. Эпидемия вызвана штаммом Бундибуджио, одобренных вакцин против которого пока не существует. В Африканском управлении по контролю и профилактике заболеваний также жаловались на недостаточные меры по борьбе со вспышкой.