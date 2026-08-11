Жилищная очередь в Петербурге с начала года сократилась на 16%

С начала 2026 года при поддержке Петербурга жилищные условия смогли улучшить более 3,5 тыс. городских семей. На социальные выплаты и льготные займы уже направили свыше 13,5 млрд рублей, что составляет более 78% предусмотренного на год объема финансирования, сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге с начала года более 3,5 тыс. семей улучшили жилищные условия

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге с начала года более 3,5 тыс. семей улучшили жилищные условия

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, на жилищном учете сейчас находятся около 46 тыс. петербургских очередников. С начала года их число сократилось на 16%.

«Мы сохраняем высокий темп и, главное, видим результат. В настоящее время на жилищном учете состоят 46 тысяч городских очередников. С начала года очередь сократилась на 16%»,— отметил Удод.

Всего в 2026 году на меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Петербурге предусмотрено 17,3 млрд рублей. Ожидается, что благодаря этим средствам жилье смогут улучшить более 4,1 тыс. семей.

За последние шесть лет число петербуржцев, состоящих на жилищном учете, сократилось почти втрое.

Матвей Николаев