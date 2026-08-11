Жилищная очередь в Петербурге с начала года сократилась на 16%
С начала 2026 года при поддержке Петербурга жилищные условия смогли улучшить более 3,5 тыс. городских семей. На социальные выплаты и льготные займы уже направили свыше 13,5 млрд рублей, что составляет более 78% предусмотренного на год объема финансирования, сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод.
В Петербурге с начала года более 3,5 тыс. семей улучшили жилищные условия
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По его словам, на жилищном учете сейчас находятся около 46 тыс. петербургских очередников. С начала года их число сократилось на 16%.
«Мы сохраняем высокий темп и, главное, видим результат. В настоящее время на жилищном учете состоят 46 тысяч городских очередников. С начала года очередь сократилась на 16%»,— отметил Удод.
Всего в 2026 году на меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Петербурге предусмотрено 17,3 млрд рублей. Ожидается, что благодаря этим средствам жилье смогут улучшить более 4,1 тыс. семей.
За последние шесть лет число петербуржцев, состоящих на жилищном учете, сократилось почти втрое.