Трамп призвал FIFA не отстранять Инфантино от должности
Президент США Дональд Трамп призвал Международную федерацию футбола (FIFA) не отстранять ее главу Джанни Инфантино. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.
Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) и президент США Дональд Трамп (справа)
Фото: Dylan Martinez / Reuters
«FIFA совершит ужасную ошибку, если по какой-либо причине даже задумается о замене президента Джанни Инфантино. Он фантастический человек, только что руководивший самым успешным чемпионатом мира по футболу за всю историю»,— уточнил господин Трамп.
Американский президент заявил, что чемпионаты мира по футболу никогда больше не будут такими успешными и прибыльными, если господин Инфантино покинет пост.
В августе UEFA, CONCACAF и AFC раскритиковали Джанни Инфантино за планы продать часть прав на проведение чемпионатов мира по футболу частным компаниям, связанным с Дональдом Трампом. UEFA заявила о бойкоте турниров под эгидой Международной федерации. Хотя FIFA в итоге отказалась от проекта, UEFA, CONCACAF и AFC призвали расследовать деятельность господина Инфантино. The Times писала, что оппоненты Джанни Инфантино намерены добиться его отставки.
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».
Критика в адрес президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино усилилась после провала планов по привлечению инвесторов и скандала, связанного с возможным злоупотреблением положением. FIFA, в свою очередь, заявила 9 августа 2026 года, что против неё и её президента ведётся кампания по дискредитации.
Заявления о поддержке Джанни Инфантино со стороны высшего руководства FIFA после его извинений за «допущенные ошибки» не изменили позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который продолжает бойкотировать соревнования под эгидой FIFA. 6 августа 2026 года UEFA подтвердил, что не отменит бойкот, пока не будут отозваны предложения о продаже прав на главные турниры и не будут даны гарантии о недопущении подобных попыток в будущем. Британская, валлийская и сербская федерации отозвали письма в поддержку Инфантино после его идеи о создании FIFA Forward Enterprise.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 31 июля 2026 года призвал Джанни Инфантино уйти в отставку, назвав его предложение о продаже прав на Чемпионат мира по футболу «возмутительным». По данным The Times и Financial Times, роль одного из ключевых инвесторов в проекте FIFA Forward Enterprise предназначалась компании Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа.