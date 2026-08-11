Трамп призвал FIFA не отстранять Инфантино от должности

Президент США Дональд Трамп призвал Международную федерацию футбола (FIFA) не отстранять ее главу Джанни Инфантино. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) и президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Dylan Martinez / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино (в центре) и президент США Дональд Трамп (справа)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

«FIFA совершит ужасную ошибку, если по какой-либо причине даже задумается о замене президента Джанни Инфантино. Он фантастический человек, только что руководивший самым успешным чемпионатом мира по футболу за всю историю»,— уточнил господин Трамп.

Американский президент заявил, что чемпионаты мира по футболу никогда больше не будут такими успешными и прибыльными, если господин Инфантино покинет пост.

В августе UEFA, CONCACAF и AFC раскритиковали Джанни Инфантино за планы продать часть прав на проведение чемпионатов мира по футболу частным компаниям, связанным с Дональдом Трампом. UEFA заявила о бойкоте турниров под эгидой Международной федерации. Хотя FIFA в итоге отказалась от проекта, UEFA, CONCACAF и AFC призвали расследовать деятельность господина Инфантино. The Times писала, что оппоненты Джанни Инфантино намерены добиться его отставки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».