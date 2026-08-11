Петербургский авторынок в июле достиг пика

В июле в Санкт-Петербурге зарегистрировали 6086 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По числу регистраций этот месяц стал лучшим для городского авторынка с начала 2026 года, сообщил автоэксперт и автор канала AutoRun SPb Денис Гаврилов, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Июль стал лучшим месяцем года для рынка новых автомобилей Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Июль стал лучшим месяцем года для рынка новых автомобилей Петербурга

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

При этом июльский показатель оказался на 1% ниже результата за аналогичный месяц прошлого года. После пяти месяцев роста петербургский рынок впервые с января показал отрицательную динамику. В январе количество регистраций снизилось на 11%.

Всего за семь месяцев 2026 года в Санкт-Петербурге на учет поставили 37 347 новых автомобилей. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

«Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы сокращение продаж новых автомобилей в Петербурге продолжится из-за высокой базы прошлого года, вызванной ажиотажем на фоне изменения правил утильсбора»,— считает Гаврилов.

Лидером рынка по-прежнему остается Haval — с начала года в городе зарегистрировали 6398 автомобилей марки. На втором месте LADA с 4353 машинами, третью позицию занимает Tenet — 3618 регистраций. Далее следуют Geely (2862) и Belgee (2159).

Самую заметную динамику среди первой пятерки показала Belgee: число регистраций автомобилей марки выросло на 48% год к году.

Вторую пятерку возглавил Changan с 1784 регистрациями. Jetour с показателем 1023 автомобиля обошел Voyah (1017) и поднялся на седьмое место. В десятку также вошли GAZ (902) и Jaecoo (796).

Матвей Николаев