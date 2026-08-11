В больницах остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске

Восемь пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске находятся в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. В общей сложности в больницах остаются 25 человек.

«В больницах Нижнекамска и Набережных Челнов на лечении остаются 25 пострадавших при атаке БПЛА»,— рассказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).

Нижнекамск подвергся атаке беспилотников 10 августа. Погибли 13 человек, среди жертв — восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, уточнили в российском МИДе. Пострадали 78 жителей. В Татарстане объявили траур по погибшим. СКР возбудил дело о теракте.

Подробности — в материале «Ъ» «Теракт самолетного типа».