Захарова назвала число погибших при атаке на Нижнекамск иностранцев

Большинство погибших при ударе БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) по Нижнекамску — иностранцы, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По предварительным данным, среди жертв — восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Еще 20 иностранцев получили ранения, отмечается в заявлении Марии Захаровой. Она призвала членов международного сообщества осудить атаку ВСУ.

Атака произошла в ночь на 10 августа. Погибли 13 человек, пострадали 78. В Татарстане объявили траур по погибшим. СКР возбудил дело о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт самолетного типа».