Склады Wildberries в Воронежской области эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Логистические объекты Wildberries в Воронежской области были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила пресс-служба компании ночью во вторник, 11 августа. Работа складов приостановлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Работа складов "Воронеж", "Воронеж — питание", "Воронеж КГТ+" и "Воронеж СГТ" приостановлена, товары не принимаются»,— информирует приложение «WB Partners»

На территории региона сейчас действует режим опасности атаки БПЛА. По данным регионального ГУ МЧС, тревога в связи с непосредственной угрозой удара дронов накануне в 21:42 прозвучала в Россошанском, Острогожском и Лискинском районах. В 0:17 сирены сработали в Бутурлиновском районе, в 0:36 — в Бобровском. В самом Воронеже тревогу объявили в 1:00. Отбой пока не дали.

Официальной информации о сбитых беспилотниках и каких-либо последствиях на земле пока не поступало.

UPD. В 6:43 губернатор Александр Гусев сообщил в «Макс» об отмене непосредственной угрозы удара беспилотников во всех муниципалитетах Воронежской области. Опасность атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.

В 7:01 Александр Гусев подтвердил в «Макс», что в результате падения БПЛА горят два склада «крупной компании». Официально название компании не озвучивается. Также стало известно, что есть погибший.

В июле логистический комплекс Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области уже закрывался в связи с массированной атакой БПЛА. Работа логистического комплекса была вскоре восстановлена.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на понедельник, 10 августа, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов в небе над семью районами Воронежской области. Повреждения получили частные дома.

Денис Данилов