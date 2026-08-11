Петербург во вторник накроют дожди, воздух прогреется до +21 градуса

В Петербурге утром 11 августа установилась пасмурная погода, при этом температура остается относительно высокой. Днем в городе возможны прояснения, однако кратковременных дождей избежать не удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцев ждет пасмурный вторник с дождями и температурой до +21 градуса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Петербуржцев ждет пасмурный вторник с дождями и температурой до +21 градуса

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня будет облачно с прояснениями. Южный и юго-западный ветер днем сменится на западный и северо-западный, местами ожидаются сильные порывы. Воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Атмосферное давление ночью продолжит снижаться, а днем начнет расти. Солнце взошло в 5:02, а зайдет в 21:04. Продолжительность светового дня составит 16 часов 2 минуты.

В среду, 12 августа, в Петербурге станет прохладнее: температура составит +16…+18 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер. В четверг воздух прогреется примерно на градус сильнее, существенных осадков не ожидается.

Матвей Николаев