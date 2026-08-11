В Петербурге пресекли работу техцентра мошенников с 8 тыс. звонков в сутки

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность технического центра, который использовался для совершения мошеннических звонков. По данным полиции, через площадку ежедневно проходило около 8 тыс. вызовов. Предполагаемый администратор центра задержан и заключен под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция пресекла работу GSM-площадки мошенников в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полиция пресекла работу GSM-площадки мошенников в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Задержанным оказался 21-летний мужчина. По версии следствия, с мая 2026 года он занимался администрированием технической площадки с GSM-шлюзами, которые использовались для организации мошеннических звонков. На работу его, как считают правоохранители, завербовали через мессенджер кураторы, находящиеся за пределами России.

Для работы молодой человек арендовал квартиры в густонаселенных домах и регулярно менял адреса, чтобы затруднить его обнаружение. Вознаграждение он получал в криптовалюте — около 55 тыс. рублей в неделю.

Во время обысков полицейские изъяли GSM-шлюз, маршрутизатор, 51 SIM-карту, мобильный телефон с имеющими значение для дела данными и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ.

Кроме того, следствие установило возможную причастность задержанного к мошенничествам, совершенным на территории Московской и Свердловской областей.

Матвей Николаев