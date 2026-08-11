«Веселый молочник» Уолкер анонсировал открытие турбазы в России

Проживающий в Алтайском крае фермер из США Джастас Уолкер планирует в 2027 году открыть турбазу после того, как его семья получит гражданство России. На строительство базы ушло несколько лет, в этом году объект уже достроили, сообщил ТАСС американец. Накануне он рассказывал СМИ, что после поступления уведомления миграционной службы об аннулировании его вида на жительство ему и семье все же разрешили остаться в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастас Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Джастас Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По словам господина Уолкера, его турбаза расположена в «труднодоступном месте», куда «нужно намеренно ехать». Он уверен, что такой отдых будет востребован в Алтайском крае, потому что в регионе нет похожих проектов, и многие жители «хотят отключиться от информационного шума». «Это специфическое место отдыха. Наша идея в том, чтобы люди могли приехать и отключиться от связи, интернета, побыть на природе, продегустировать продукцию местную,— рассказал господин Уолкер. — Может быть, даже где-то потрудиться, погулять по лесу».

Джастас Уолкер проживает в России с 1994 года с женой и тремя детьми. Известность он получил в 2014 году после выхода на «России 1» новостного сюжета с его участием. На видео он со смехом комментировал санкции — в частности, исчезновение импортных сыров, после чего в СМИ его прозвали «веселым молочником». В августе Джастас Уолкер получил уведомление миграционной службы об аннулировании вида на жительство. Через несколько дней МВД сообщило об урегулировании правового статуса семьи фермера.