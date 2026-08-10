В МВД подтвердили урегулирование правового статуса семьи фермера Уолкера

Правовой статус семьи американского фермера Джастаса Уолкера из Алтайского края, известного как «веселый молочник», был урегулирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Ситуация находится на контроле руководства миграционной службы МВД России»,— уточнила госпожа Волк в мессенджере «Макс». По ее словам, члены семьи Джастаса Уолкера живут в России на основании вида на жительство, что требует своевременного уведомления миграционных органов. В данном случае сроки подачи уведомлений были нарушены.

Чтобы урегулировать «правовое положение», сотрудники миграционного подразделения пригласили семью фермера в ГУ МВД по Алтайскому краю, добавила представитель ведомства. Информация об их выдворении из России, заключила Ирина Волк, не соответствует действительности.

7 августа Джастас Уолкер рассказал, что ему позвонили из миграционной службы и предупредили о выдворении из России. Сегодня он сообщил, что его семье разрешили остаться в стране.