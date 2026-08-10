В МВД подтвердили урегулирование правового статуса семьи фермера Уолкера
Правовой статус семьи американского фермера Джастаса Уолкера из Алтайского края, известного как «веселый молочник», был урегулирован. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Ситуация находится на контроле руководства миграционной службы МВД России»,— уточнила госпожа Волк в мессенджере «Макс». По ее словам, члены семьи Джастаса Уолкера живут в России на основании вида на жительство, что требует своевременного уведомления миграционных органов. В данном случае сроки подачи уведомлений были нарушены.
Чтобы урегулировать «правовое положение», сотрудники миграционного подразделения пригласили семью фермера в ГУ МВД по Алтайскому краю, добавила представитель ведомства. Информация об их выдворении из России, заключила Ирина Волк, не соответствует действительности.
7 августа Джастас Уолкер рассказал, что ему позвонили из миграционной службы и предупредили о выдворении из России. Сегодня он сообщил, что его семье разрешили остаться в стране.
В марте 2025 года представитель МВД Ирина Волк сообщила, что паспортно-визовый сервис МВД изменил режим работы для увеличения пропускной способности приёма заявлений от желающих узаконить своё пребывание в России. Согласно её заявлению, иностранцы могли узаконить своё нахождение в России до 30 апреля 2025 года. После этой даты нелегальные мигранты должны быть внесены в реестр контролируемых лиц, что влечет за собой ограничения в правах, такие как запрет на регистрацию юрлиц, ИП, заключение браков, приобретение имущества и открытие банковских счетов.
Подобные рейды по выявлению нарушений среди иностранных граждан проводятся в различных регионах: в декабре 2025 года в Стерлитамаке были выявлены 46 административных правонарушений, из которых 13 иностранцев не имели документов, подтверждающих право на пребывание в России. В октябре 2025 года в Самаре пресекли 12 нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами, и рассматривается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы РФ.
В ноябре 2024 года Ирина Волк также заявляла о готовности МВД к реализации закона по борьбе с фиктивными отцовствами и браками среди мигрантов, который вступил в силу в январе 2025 года. Этот закон требует от иностранцев, имеющих детей-граждан РФ, доказывать совместное проживание и участие в воспитании ребенка для получения вида на жительство. В 2023 году МВД аннулировало 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство из-за фиктивных браков.