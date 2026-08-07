«Веселый молочник» Джастас Уолкер получил уведомление ФМС о депортации из России

Проживающий в Алтайском крае фермер из США Джастас Уолкер получил уведомление миграционной службы об аннулировании вида на жительство. Его вместе с семьей могут депортировать из России, рассказал он в видеообращении в Telegram-канале. Господин Уолкер проживает в России с 1994 года.

«Позвонили и сказали, даже уму непостижимо, не верится, что мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок»,— сказал Джастас Уолкер. Он пойдет в отделение УФМС утром 10 августа, чтобы узнать более подробную информацию.

Господин Уолкер добавил, что изучает возможности обжаловать решение миграционной службы. «Мы никак не хотим уезжать из России... Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться»,— отметил он.

Джастас Уолкер переехал в Красноярский край в возрасте 12 лет с родителями и остался там жить после того, как они вернулись в США. В 2016 году он переехал в Алтайский край, где проживает с женой и тремя детьми. Развивает молочную ферму, а также бизнес в сфере эко-туризма.

Широкую известность Джастас Уолкер получил в 2014 году, когда на телеканале «Россия 1» вышел новостной сюжет с его участием. Он с заразительным смехом комментировал продуктовые санкции — в частности, исчезновение импортных сыров, после чего его прозвали «веселым молочником». Фраза фермера: «Его не будет, вашего итальянского сыра» стала мемом.