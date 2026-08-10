Семье «веселого молочника» Джастаса Уолкера разрешили остаться в России

Проживающий в Алтайском крае фермер из США Джастас Уолкер сообщил «РИА Новостям», что его семье разрешили остаться в России. На прошлой неделе господин Уолкер получил уведомление миграционной службы об аннулировании вида на жительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастас Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Джастас Уолкер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Это какое-то недопонимание, недоразумение... На сегодняшний день мы возвращаемся домой... Распаковываем чемоданы, дальше живем», — рассказал фермер в комментарии RT. По его словам, на приеме в УФМС ему сказали, что оснований для выдворения нет.

Джастас Уолкер живет в России с 1994 года. Сейчас он развивает молочную ферму в Алтайском крае, где проживает с женой и тремя детьми. Известность господин Уолкер получил в 2014 году после выхода на телеканале «Россия 1» новостного сюжета с его участием. Он со смехом комментировал продуктовые санкции — в частности, исчезновение импортных сыров, после чего в СМИ его прозвали «веселым молочником». 7 августа Джастас Уолкер рассказал, что ему позвонили из миграционной службы и сообщили, что его семью выдворяют из России.