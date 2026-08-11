Месси приостановил выступление за «Интер Майами» после смерти отца

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пока не возвращался в США после смерти отца. Футболист приостановил выступление за клуб на неопределенный срок, пишет портал Doble Amarilla. Месси уже пропустил матч группового этапа Кубка лиг против мексиканского «Монтерея», который прошел в ночь на 9 августа.

Хорхе Месси умер 7 августа в возрасте 68 лет. Отец спортсмена скончался в одной из больниц Росарио после продолжительной болезни. Его похороны прошли в аргентинском городе Росарио в закрытом режиме, на церемонии присутствовали только родные и близкие. Doble Amarilla уточняет, что Лионель Месси пока остается в Росарио, потому что «в эти трудные времена решил поставить семью превыше всего».

39-летний Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Международная федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.