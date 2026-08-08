Умер отец Лионеля Месси

В возрасте 68 лет умер Хорхе Месси, отец аргентинского футболиста Лионеля Месси, сообщила Infobae. По ее данным, Хорхе Месси «долгое время боролся с болезнью» и скончался вечером 7 августа. Дата похорон и другие подробности не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean Catuffe / Getty Images Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Как отмечает газета, Хорхе Месси «был опорой блестящей футбольной карьеры своего сына». Он был его главным наставником и брал на себя все обязанности вне поля. В частности, именно он боролся за предоставление Лионелю необходимого лечения, когда тот в юности выступал за «Ньюэллс»: в возрасте 10 лет у Месси диагностировали дефицит гормона роста, ему назначили дорогостоящие инъекции. Лечение в итоге покрыла «Барселона» в 2001 году. Контракт с клубом на правах законного представителя футболиста также подписал Хорхе.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024). С 2023 года он представляет «Интер Майами» из североамериканской Главной футбольной лиги. Международная федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.