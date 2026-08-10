Перевозчиков топлива в России временно освободили от весогабаритных требований

Власти России до конца года освободили перевозчиков бензина, авиакеросина и дизельного топлива от обязанности соблюдать весогабаритные требования. Это следует из постановления правительства. Документ вступает в силу со дня опубликования.

С начала лета власти России приняли несколько мер по борьбе с топливным кризисом. Среди них — разрешение на выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до 1 июля 2027 года, снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10% и запрет на экспорт бензина и дизтоплива.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Вице-премьер Александр Новак объяснял перебои в поставках ударами вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Канистры внутренних дел».