В ЯНАО спустя семь часов отменили режим беспилотной опасности

В Ямало-Ненецком автономном округе отменили режим беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе правительства региона. Он действовал на территории региона более семи часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности в понедельник, 10 августа, вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УРФО). Теперь он везде снят.

В понедельник несколько БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Тюменской области. В результате произошло возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Полина Бабинцева