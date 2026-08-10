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В ЯНАО спустя семь часов отменили режим беспилотной опасности

В Ямало-Ненецком автономном округе отменили режим беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе правительства региона. Он действовал на территории региона более семи часов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности в понедельник, 10 августа, вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УРФО). Теперь он везде снят.

В понедельник несколько БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Тюменской области. В результате произошло возгорание. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Полина Бабинцева

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