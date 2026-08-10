Апелляция утвердила девять лет колонии экс-руководителю «Невского банка»

Мосгорсуд 10 августа оставил без изменений приговор бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО «Невский банк» Владимиру Бондаренко, осужденному за хищение более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

В феврале 2026 года суд признал господина Бондаренко виновным в хищении средств кредитной организации. Ему назначили девять лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей. После решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.

Иск, поданный Агентством по страхованию вкладов в интересах «Невского банка», передан для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства. Наложенный на имущество осужденного арест сохранен до полного исполнения приговора.

Банк России отозвал лицензию у «Невского банка» в 2019 году. Решение было принято после того, как кредитная организация полностью утратила собственные средства.

Матвей Николаев