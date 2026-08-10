Приемная кампания в Петербурге побила рекорд по числу заявлений

Приемная кампания в петербургские вузы установила новый рекорд: число поданных заявлений превысило 1,6 млн. Это на 60% больше прошлогоднего показателя, когда в городе впервые был преодолен рубеж в 1 млн заявлений, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абитуриенты подали в петербургские вузы более 1,6 млн заявлений

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Абитуриенты подали в петербургские вузы более 1,6 млн заявлений

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в государственные вузы Санкт-Петербурга, составил 81,2. Наибольший интерес традиционно вызвали медицинские, педагогические и технические специальности, а также образовательные программы в сфере цифровых технологий.

В рамках целевого обучения в этом году в петербургские вузы зачислили более 3,1 тыс. человек. Третий год набор на такие программы проводится через цифровую платформу «Работа в России», интегрированную с «Госуслугами».

Еще более 3,4 тыс. мест в рамках президентской квоты получили участники СВО и их дети. Победители и призеры олимпиад заняли свыше 2,3 тыс. мест.

Всего в Санкт-Петербурге сейчас обучается более 365 тыс. студентов. Высшее образование в городе можно получить в 67 вузах.

Матвей Николаев