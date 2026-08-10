В Пулково задержали вылет нескольких десятков рейсов

В аэропорту Пулково 10 августа задерживается вылет нескольких десятков рейсов. Время отправления перенесли у самолетов, следующих в Уфу, Казань, Калининград, Ставрополь, Краснодар и другие города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет из Пулково

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Несколько десятков рейсов задерживаются на вылет из Пулково

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди задержанных — рейсы «России» в Сочи, «Нордвинд Аирлайнс» в Казань, Калининград, Тюмень и Барнаул, а также самолеты «Победы» в Ставрополь, Краснодар, Москву, Чебоксары, Ульяновск, Волгоград и Калининград. Позже первоначального расписания также отправятся рейсы «Смартавиа» в Казань и Самару, «РусЛайна» в Ярославль и «ЮВТ Аэро» в Тобольск.

Информация о времени вылета может меняться. Пассажирам рекомендуется ориентироваться на актуальные данные онлайн-табло аэропорта.

Матвей Николаев