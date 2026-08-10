В Тюменской области сняли режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор. Режим на территории региона действовал 4,5 часа. Ранее в тюменском аэропорту Рощино сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, в Тюменской области после падения нескольких БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в результате происшествия никто не пострадал.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать в ХМАО-Югре и ЯНАО.

Полина Бабинцева