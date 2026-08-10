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В тюменском аэропорту Рощино сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В тюменском аэропорту Рощино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

При этом режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Ранее сообщалось, что в Тюменской области после падения нескольких БПЛА произошел пожар на одном из промышленных предприятий. По данным уральского полпреда Артема Жоги, в результате происшествия никто не пострадал.

Полина Бабинцева

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