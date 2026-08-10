В Петербурге осудили руководителя поставщика питания в детсад после вспышки сальмонеллеза

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор генеральному директору компании, поставлявшей питание в частный детский сад «Дельфин», где сальмонеллезом отравились не менее 29 детей. Анну Лепкович признали виновной в нарушении требований безопасности при производстве и поставке пищевой продукции.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Выборгский районный суд назначил госпоже Лепкович два года лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запретили в течение полутора лет занимать должности, связанные с производством и поставкой продуктов питания.

По данным суда, Анна Лепкович была генеральным директором и фактическим руководителем ООО «Рутси». На предприятии допустили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В результате в детский сад поступила продукция из мяса цыплят-бройлеров, которая, согласно заключению эксперта, не соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В результате употребления зараженной продукции сальмонеллезом заболели как минимум 29 воспитанников. Лепкович признала вину.

Отбывать назначенное наказание женщина начнет после того, как ее ребенок, родившийся в 2021 году, достигнет 14-летнего возраста.

Матвей Николаев