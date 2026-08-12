ИИ, покупатели-зумеры и личный бренд

10 сентября в Санкт-Петербурге на площадке Loft Hall во второй раз пройдет «Движение.Конф» — конференция по продажам для агентов по недвижимости. В центре внимания экспертов будут новые вызовы отрасли: искусственный интеллект, покупатели-зумеры и построение личного бренда. Событие организует команда форума недвижимости «Движение» в партнерстве с девелоперской компанией ССК.

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Спикеры деловой программы конференции поделятся исключительно прикладной и полезной информацией, которая поможет агентам лучше понимать клиента и закрывать сделки быстрее конкурентов. В фокусе внимания будет не только жилая, но и курортная недвижимость. Участники «Движение.Конф» разберутся, как грамотно продавать клиентам разных поколений, как использовать нейросети для облегчения ежедневной работы и как провести успешные переговоры со скептически настроенным клиентом. Среди спикеров события — основатель исследовательского центра «RuGenerations — российская школа Теории поколений» Евгения Шамис, наставник по FINE сервису и гостеприимству Елена Калинина, бизнес-тренер по продажам недвижимости Марианна Белькова, сооснователь агентства SETTERS, SETTERS Education, re-feel, издания SETTERS Media Александра Жаркова, филолог, эксперт по речевой культуре и деловому этикету Анна Валл, предприниматель, сооснователь компании HyperScript.ru, эксперт по продажам Настасья Белочкина и топ-менеджеры компании ССК.

Компания ССК входит в топ-10 рейтинга застройщиков РФ по объемам текущего строительства, согласно данным ЕРЗ. В портфеле компании — более 1,8 млн кв. м жилья. В прошлом году компания вышла на рынок Санкт-Петербурга и Ленобласти и сейчас реализует уже два проекта жилых комплексов в Новосаратовке и Янино.

Участие в конференции бесплатное, требуется регистрация.

ООО «ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ ДВИЖЕНИЕ. МОСКВА», ОГРН 1247700569995