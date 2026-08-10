В Великом Новгороде 20-летнюю девушку арестовали по делу о мошенничестве на 11 млн рублей

В Великом Новгороде суд отправил под стражу 20-летнюю девушку, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она забрала у пенсионерки сумку с более чем 11 млн рублей и передала деньги сообщникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девушка забрала у пенсионерки сумку с 11 млн рублей и передала ее сообщникам

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Девушка забрала у пенсионерки сумку с 11 млн рублей и передала ее сообщникам

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Новгородской области, в августе обвиняемая приехала к пожилой женщине и получила от нее сумку с крупной суммой наличных. После этого девушка вывезла деньги за пределы региона и оставила их в заранее оговоренном месте на территории другой области.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Обстоятельства преступления и роль других возможных участников схемы устанавливаются.

Матвей Николаев