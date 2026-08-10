Променад в Светлогорске обещают полностью открыть в октябре

Променад в Светлогорске планируют полностью открыть после реконструкции в октябре 2026 года. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти назвали новый срок полного открытия променада в Светлогорске

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Власти назвали новый срок полного открытия променада в Светлогорске

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

По словам главы региона, недавно он осмотрел ход работ и обсудил ситуацию с подрядчиками. Участок набережной в районе «Солнечных часов» уже доступен для прогулок. При этом главным вопросом остается завершение реконструкции всего променада. «Планируем — в октябре», — написал Беспрозванных.

Продолжение набережной в сторону Пионерского пока ждет другого этапа работ. Здесь планируют укрепить береговой склон и остановить его разрушение. По словам губернатора, подрядчики будут работать одновременно с двух сторон, а завершить этот комплекс работ рассчитывают ориентировочно в 2029 году.

Реконструкция старого променада началась после того, как набережная серьезно пострадала во время штормов в 2019 году. Контракт стоимостью 1,5 млрд рублей в 2022 году заключили с петербургской компанией «Геоизол». Изначально завершить работы предполагалось к концу 2024 года, однако из-за возникших у генподрядчика проблем власти расторгли договор в 2025 году.

Новым подрядчиком стало ООО «ТС Строй». Изначально компания должна была завершить реконструкцию к лету 2026 года, однако позднее Минстрой региона перенес срок окончания работ на конец года.

Матвей Николаев