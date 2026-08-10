Бывшего военкома Московского района Петербурга приговорили к четырем годам колонии

Бывшего военкома Московского района Петербурга Бабамурата Курбаныязова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и лишил звания подполковника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-военком получил четыре года за попытку заработать 2 млн рублей на назначении военного

Фото: Группа администрации Кронштадтского района в «ВКонтакте» Экс-военком получил четыре года за попытку заработать 2 млн рублей на назначении военного

Фото: Группа администрации Кронштадтского района в «ВКонтакте»

По версии следствия, в феврале 2026 года Бабамурат Курбаныязов предложил моряку за 2 млн рублей помочь с назначением на службу в воинскую часть под Калининградом. Передача денег проходила под контролем ФСБ. Вместо настоящих купюр военком получил муляжи, которые затем успел передать другому посетителю. Позже на руках свидетелей и самого господина Курбаныязова обнаружили следы специальной краски.

Подсудимый вину не признал. Он заявлял, что не имел возможности повлиять на назначение военнослужащего, а полученные деньги якобы предназначались для лечения его сына.

Изначально дело было возбуждено по статье о взятке, однако в ходе разбирательства обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество. Помимо лишения свободы, суд постановил лишить Бабамурата Курбаныязова воинского звания. Ранее подчиненные бывшего военкома также жаловались на психологическое давление и принуждение к работе.

Матвей Николаев