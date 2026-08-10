Семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

Власти Татарстана выплатят по 2 млн руб. семьям погибших при атаке беспилотников в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Пострадавшим в зависимости от степени тяжести назначат от 300 до 600 тыс. руб. соответственно. Также предусмотрена компенсация за частично и полностью утраченное имущество, сумма не уточняется.

Беспилотники атаковали Нижнекамск утром 10 августа. В результате удара погибли 13 человек, в том числе ребенок, более 70 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В регионе объявили траур.