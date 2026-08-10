Volkswagen съехал в Неву у Васильевского острова
Легковой Volkswagen утром 10 августа оказался в Неве у Васильевского острова. Двое мужчин, находившихся в машине, успели самостоятельно выбраться на берег.
Автомобиль с двумя мужчинами оказался в Неве у Университетской набережной
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль съехал в воду с Румянцевского спуска на Университетской набережной. Медицинская помощь водителю и пассажиру не потребовалась.
На место прибыли водолазы поисково-спасательной службы Петербурга. Они обнаружили автомобиль на глубине около четырех метров, примерно в семи метрах от берега, и обследовали салон. Людей внутри не оказалось.
После этого Volkswagen подняли из воды автокраном. На время спасательной операции суда, пришвартованные у набережной, отвели на безопасное расстояние.