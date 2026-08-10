Volkswagen съехал в Неву у Васильевского острова

Легковой Volkswagen утром 10 августа оказался в Неве у Васильевского острова. Двое мужчин, находившихся в машине, успели самостоятельно выбраться на берег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль с двумя мужчинами оказался в Неве у Университетской набережной

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Автомобиль с двумя мужчинами оказался в Неве у Университетской набережной

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль съехал в воду с Румянцевского спуска на Университетской набережной. Медицинская помощь водителю и пассажиру не потребовалась.

На место прибыли водолазы поисково-спасательной службы Петербурга. Они обнаружили автомобиль на глубине около четырех метров, примерно в семи метрах от берега, и обследовали салон. Людей внутри не оказалось.

После этого Volkswagen подняли из воды автокраном. На время спасательной операции суда, пришвартованные у набережной, отвели на безопасное расстояние.

Матвей Николаев