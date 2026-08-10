«Водоканал» заявил о восстановлении водоснабжения в Екатеринбурге

Екатеринбургский МУП «Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил подачу холодной воды в микрорайонах Пионерский, ЖБИ, Чапаевский, Химмаш, Вторчермет и Старая Сортировка. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным предприятия, в настоящий момент вода подается в штатном режиме. При этом в течение дня в отдельных микрорайонах города возможно снижение давления в системе холодного водоснабжения. В «Водоканале» объяснили это поэтапным заполнением сетей и стабилизацией гидравлического режима городской магистрали.

«К 22:00 10.08.2026 параметры подачи воды будут приведены к нормативным значениям»,— сообщили в «Водоканале».

Напомним, о проблемах с водоснабжением в Екатеринбурге стало известно 7 августа. В администрации города сообщали, что из-за низкого качества исходной воды, поступающей с водозабора, на станции водоподготовки «Водоканала» вышли из строя восемь из 20 фильтров. В результате холодное водоснабжение было прекращено в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах.

На время проведения аварийно-восстановительных работ в городе организовали подвоз воды для жителей и социально значимых объектов. Изначально «Водоканал» планировал восстановить холодное водоснабжение во всех районах Екатеринбурга к вечеру 9 августа. После возникновения проблем с водоснабжением прокуратура Екатеринбурга начала проверку.

Полина Бабинцева