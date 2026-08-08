«Водоканал» пообещал восстановить подачу воды в Екатеринбурге к вечеру 9 августа

Представители МУП «Водоканал» заявили, что полностью восстановить подачу воды в Екатеринбурге получится только к вечеру воскресенья, 9 августа. Напомним, о проблемах с водой стало известно 7 августа: администрация заявила, что из-за низкого качества исходной воды, поступающей с водозабора, из строя вышли восемь из 20 фильтров на станции водоподготовки «Водоканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Холодное водоснабжение отсутствовало в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах. Позже мэр Алексей Орлов заявил, что в 14:00 с фильтровальной станции «Водоканала» началась подача холодной воды в районы Екатеринбурга, но жители все равно жаловались, что воду так и не дали.

В 18:34 в соцсетях МУПа появилась информация с адресами, где в Пионерском поселке организована бесплатная раздача холодной воды в водоматах.

В 20:24 представители «Водоканала» сообщили, что понадобилась повторная промывка фильтров и отстойников на Западной фильтровальной станции. Это необходимо для обеспечения «гарантированного качества очищенной воды». Восстановление холодного водоснабжения в штатном режиме во всех районах города планируют завершить к 20:00 9 августа.

«Все меры принимаются для того, чтобы вода в ваших домах соответствовала высоким стандартам качества»,— прокомментировали в «Водоканале».

После отключения водоснабжения прокуратура Екатеринбурга начала проверку.